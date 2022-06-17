أداء العملات الدولية على نحو أسبوعي في السوقين الرسمية والموازية (11-16 يونيو 2022)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية هذا الأسبوع.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.83 دينار الخميس مقابل 4.81 دينار الأحد بفارق قرشين اثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. لكن سعر صرف اليورو هبط بفارق 4 قروش، مسجلا 5.04 دينار الأحد، مقابل 5.08 دينار الخميس، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار مقابل 5.93 دنانير الخميس بفارق 6 قروش.

وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار. وهبطت الليرة التركية قرشا واحدا إلى 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار، الأحد، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

أسعار صرف العملات في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، انخفض سعر الدولار الأميركي إلى 5.07 دينار الخميس مقابل 5.12 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني أمس الخميس إلى 6.25 دينار مقابل 6.30 دينار السبت بفارق 5 قروش، وسعر صرف اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.34 دينار السبت بفارق قرشين اثنين. واستقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.