تقرير كندي: المال في مقابل غض الطرف عن قضايا فساد مرتبط بعقود في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير نشره موقع “جي دي سوبرا” المعني بالأخبار القضائية والقانونية في كندا التوصل لتسوية مالية بين السلطات الكندية وشركة متورطة بفساد في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن التسوية تتضمن قيام شركة الهندسة الكندية “أس أن سي لافالان” بدفع 29 مليونا ونصف الميلون دولار كندي تعويضا عن تورطها بالفساد في عدة مشاريع في داخل البلاد وخارجها.

وأضاف التقرير إن من بين أبرز هذه المشاريع في الداخل الكندي مشروع لإعادة رصف جسر “جاك كارتييه” بالعاصمة مونتريال وقعه الرئيس التنفيذي السابق للشركة للفترة الممتدة بين العامين 2002 و2011 سامي بباوي بقيمة 128 مليون دولار كندي بعد دفع رشوة بقيمة مليونين و300 ألف دولار كندي.

وتابع التقرير إن الادعاء العام في كندا أكد قيام “أس أن سي لافالان” بدفع قرابة الـ50 مليون دولار كندي لصالح مسؤولين في ليبيا بهدف التأثير عليهم وقيامهم بمنح عقود هندسية وإنشائية معينة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2001 و2011.

ترجمة المرصد – خاص

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