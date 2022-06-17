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منها ليبيا.. إنقاذ 40 مهاجرا قادمين من وجهات مختلفة قرب لامبيدوزا

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة الإنقاذ البحري الإنساني غير الحكومية الإسبانية 40 مهاجرًا غير قانوني، بينهم 6 نساء، و 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و 4 سنوات، كانوا على متن قارب بقي في عرض البحر لمدة 24 ساعة.

وكشفت السفينة موقع المهاجرين بفعل ضوء هاتف خليوي وأصوات صرخاتهم، مشيرة إلى أنهم قادمون من ليبيا والسودان وسوريا ومصر، وأن عدد المهاجرين على متنها 68 شخصًا.

وذكرت مصادر أمنية إيطالية أن الشرطة المالية اعترضت قاربا يبلغ طوله 10 أمتار على متنه 12 تونسيا على بعد 10 أميال بحرية عن جزيرة لامبيدوزا التي وصل إليها في وقت سابق الأربعاء 598 مهاجرًا في 14 عملية رسو متتالية، وفق ما ذكرته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء.

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قناة 218 الليبية

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