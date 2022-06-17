“السايح” يضع شرطا أمام إمكانية تنظيم الانتخابات في 2022 | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أنه يمكن إجراء الانتخابات في 2022؛ بشرط ألا يتم تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة العين الإخبارية الإماراتية، حيث قال السايح: “أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو المقبل.

وأكد أن عدم استلام هذه التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

وأوضح السايح أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، والذي يهدف إلى “إيجاد قاعدة دستورية، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة”.

وعن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، أشار السايح إلى مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وأوضح أن “مجموعة الدول الخمسة الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية”.

ولفت السايح إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

وأكد مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.

وبالحديث عن مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال السايح إن “المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين”.

كما سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة”، لكنه نبه إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.

وتترقب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع الدولي نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة والتي انطلقت الأحد الماضي وتتواصل حتى الـ20 من يونيو الجاري، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، للاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.