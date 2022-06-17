كلاود كلير الأميركية تتصدى لهجوم سيبراني تم جانب منه عبر خادم إنترنت ليبي

ليبيا – كشفت شركة “كلاود كلير” الأميركية للتقنيات عن اكتشافها تلقائيا وتصديها لهجوم سيبراني استهدف عميلا من عملائها من دون ذكر اسم العميل المقصود.

تقرير إخباري نشرته الخدمة الصحفية للشركة تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار لتلقي الشركة المعنية بالمحتوى والتصدي لـ”هجمات الشلل المتعمد لشبكة الكمبيوتر عن طريق إغراقها بالبيانات المرسلة في وقت واحد من العديد من الأجهزة” إشعارا بالهجوم وتمكنها من التخفيف من آثاره السلبية.

وأضاف التقرير إن الهجوم تمثل في تلقي طلبات بمعدل 26 مليون طلب وصول في الثانية أتت في الغالب من موفري خدمات سحابية بدلا من مزودي خدمة الإنترنت المنزلي ما يشير لاستخدام أجهزة افتراضية تم الاستيلاء عليها والخوادم القوية لتوليد الهجوم على عكس أجهزة إنترنت الأشياء الأضعف بكثير.

وأوضح التقرير إن خادم الإنترنت في ليبيا “الجيل الجديد” كان من بين الخوادم التي أتى منها الهجوم.

ترجمة المرصد – خاص

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