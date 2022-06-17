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وصول معدات خاصة بمحطة طبرق الغازية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

استقبل ميناء طبرق البحري، الخميس، سفينتين تجاريتين على متنهما معدات خاصة بالمحطة الغازية بالمدينة.

وصلت إلى منطقة الرسو في ميناء طبرق البحري الخميس سفينتان تجاريتان، إحداهما تحمل على متنها معدات كهربائية.

وبحسب بيانات حديثة لإدارة المرفأ؛ فإن الفرق الفنية بدأت في تفريغ حمولة الباخرة “ان اس هيلس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الكمبوت”، المكونة من 125 طن معدات كهرباء مستوردة لصالح مشروع محطة طبرق الغازية.

وسبق ذلك وصول الباخرة “برنسس اتش” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”؛ تمهيدًا لتحميل وتصدير 2,000 طن من الخردة، دون الكشف عن وجهة التصدير.


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صحيفة العنوان الليبية

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