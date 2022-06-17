بولندا على وشك التعاقد على شراء صاروخ بريطاني تم تجريبه بنجاح في ليبيا

ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشره موقع “ديفينس 24 دوت كوم” العسكري البولندي عن اتفاق وشيك على تزويد القوات البولندية بصواريخ تم استخدامها سابقا في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد نقل عن وزير الدفاع البولندي “ماريوس بلاشاك” تأكيده قرب إبرام الاتفاق المتعلق بمنظومة الصواريخ المضادة للدبابات لمنظومة “أوتوكار برازوزا” مشيرا إلى استخدام الصاروخ البريطاني الموجه عبر الرادار “بريمستون أي تي جي أم”.

وأضاف التقرير إن هذا الصاروخ الممكن توجيهه بأشعة الليزر تم تجريبه بنجاح في ليبيا من دون ذكر التوقيت أو مكان التجربة أو الجهة التي استهدفها.

ترجمة المرصد – خاص

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