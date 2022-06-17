تونس تحتضن اجتماعات توحيد المؤسسات السيادية الرقابية

انطلقت في تونس فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات السيادية برئاسة مدير مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ومعهد الولايات المتحدة الأميركية للسلام.

وتهدف الجلسات التي تستمر حتى الـ21 من يونيو الجاري إلى الشروع في توحيد المؤسسات السيادية الرقابية، والتي تشمل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

وشهدت الجلسة الأولى تجاوبًا من قبل المشاركين بهدف حل الإشكاليات العالقة التي تعترض عمل توحيد هاتين المؤسستين، مؤكدين مواصلة العمل من أجل إنهاء الانقسام المؤسسي بديوان المحاسبة وهيئة الرقابة.

وتخللت الجلسة ورقة بحثية لعضو لجنة توحيد المؤسسات عبدالله الحاسي استعرض فيها أشكال وأنواع الانقسام وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وكذلك أداء العمل والدروس المستفادة .

وتشهد العاصمة المصرية، في المقابل، أعمال الجولة الثالثة للجنة المشتركة لأعضاء مجلس النواب والدولة ضمن اجتماعات المسار الدستوري بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية، كما تحتضن القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بهدف توحيد المؤسسة العسكرية وحل المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة من البلاد.

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