لليوم السادس.. لجنة المسار الدستوري تواصل اجتماعاتها في القاهرة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال اليوم السادس ضمن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق تغريدة، للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، أوضحت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى 180 مادة، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على 43 مادة جديدة من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وكان قد توقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار، الإثنين، إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ تمهيدا للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وتلقى المشري، أمس الخميس، دعوة رسمية من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، للقاء المستشار صالح، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.