السايح: قادرون على تنظيم الانتخابات هذا العام إذا ماقدمت التشريعات في يوليو

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، “إن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر الأول المقبل، في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو المقبل”.

السايح، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “إن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022م؛ مما سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

وقال السايح “إن المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين”.

كما أعلن عن استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة.

وأشار السايح إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021م.

وعن مرحلة الطعون المقدمة في مرشحي الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر، قال رئيس المفوضية “إن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021م لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته، وأحدثت ضرراً جسيماً في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، ومع احتمالية التأثير سلباً على المراحل اللاحقة للانتخابات، فقد اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى مجلس النواب للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية”.