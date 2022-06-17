العابد: عازمون على توظيف أبناء الشهداء والمفقودين

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد الرضا رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين “محمود مختار الهري” ومستشار رئيس الهيئة “الطيب القمودي” وعضو لجنة التواصل بالهيئة “علي المبروك” وبحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة “حامد الفيجيجي ” ومستشار وزير العمل “السائح أبودربالة”.

وقالت الوزارة في بيان، إن العابد ترحم في مطلع اللقاء على شهداء الوطن، مؤكدًا على أن حقوق عائلاتهم هو واجب مقدس غير قابل للنقاش.

وبحسب البيان، فإن العابد استمع إلى مطالبهم؛ مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على جميع الإدارات المعنية بالتدريب بتضمين عدد من أسر الشهداء والمفقودين في البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها الوزارة.

وأكد العابد على أهمية تأهيل وإدماج المبتورين وأسر الشهداء ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج؛ موضحا أن الوزارة عازمة على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2014م فيما يتعلق بتوظيف أبناء الشهداء والمفقودين .