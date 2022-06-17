معهد الولايات المتحدة للسلام: زيادة تفوق الـ3 أضعاف في استهلاك ليبيا من المياه

ليبيا- حذر تقرير اقتصادي نشره “معهد الولايات المتحدة للسلام” من تبعات تغير المناخ واستمرار الصراع الروسي الأوكراني على الدول المغاربية ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا صحيفة المرصد أشار إلى تسبب تغير المناخ في تفاقم الجفاف والنزوح ما ينذر بقرب مواجهة الجوع والعطش مؤكدا أن الإدارة غير المستدامة للمياه تثير الهجرة والاضطرابات الاجتماعية والصراع بين البلدان المجاورة.

وتابع التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرت بشكل غير متناسب بندرة المياه مبينا إن دولا عدة زادت من استهلاهكها المائي خلال الفترة الممتدة بين العامين 1962 و2017 ومنها ليبيا بنسبة 337% مشيرا إلى أن البلاد تواجه أيضا آثار ارتفاع كلف الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ترجمة المرصد – خاص

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