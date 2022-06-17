رئيس الحكومة: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا إن “سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط، فور استلام حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية”،

وأشار باشاغا، وكالة “رويترز” للأنباء إلى أن “الإغلاق جزئي للمنشآت النفطية. جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس”.

باشاغا، قال: “إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سينفذ الميزانية العامة التي اعتمدها مجلس النواب”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الاستياء من الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة. وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية”.

وقال رئيس الحكومة: إن “حكومته ألغت منها بند الطوارئ وقلصت المخصصات التسييرية”، لافتا إلى أن “الشفافية والإفصاح هما عنوانها، وتعهد أن تكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيدا لمبادئ الشفافية والإفصاح”.

في المقابل، استبعد رئيس الحكومة، وقال باشاغا “لن يكون هناك تحرك للقوة من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق”.