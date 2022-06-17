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ضبط شخصين وامرأة بحوزتهم 460 قرصا مخدرا في بنغازي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ضبطت قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي شخصين وامرأة بحوزتهم 460 قرصا مخدرا بمنطقة سيدي اخريبيش.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات إلى القسم بشأن وجود شخص مطلوب في قضايا تجارة مخدرات وخمور، بشقة في المنقطة، رفقة آخر وامرأة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتأكد أفراد وحدة التحري بالقسم من صحة المعلومات، ثم توجهوا إلى الشقة وقاموا بتفتيشها بعد أخذ إذن النيابة العامة، ليعثروا هناك على الأقراص المخدرة من أنواع مختلفة، وأيضا قطعة حشيش وسلاح ناري.

وحرز رجال الأمن المضبوطات، كما أوقفوا الموجودين بالشقة، واتضح بالتحري عنهم، صدور أحاكم غيابية ضدهم، وبعد انتهاء التحقيق معهم، أحيلوا إلى النيابة.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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