تقرير: انتهاكات مروعة بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – شدد تقرير نشرته “مؤسسة الأمم المتحدة” الداعمة للمنظمة الأممية وأنشطتها على وجوب دعم المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا أو المتواجدين فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد إن هؤلاء عانوا من انتهاكات عديدة تم ارتكابها من قبل حكومات بلدانهم أو الأطراف المتحاربة فيها أو من ظروف معيشية غير مواتية في وقت مروا فيه بأوقات عصيبة خلال رحلاتهم إلى بر الأمان.

وأضاف التقرير إن المهاجرين غير الشرعيين يواجهون في الغالب سوء المعاملة من قبل المتاجرين بالبشر أو ظروف الاحتجاز القاسية أو المجتمعات المضيفة غير المرحبة بهم مؤكدا تعرضهم في ليبيا للحرق بالزيت الساخن أو البلاستيك المنصهر أو الأجسام المعدنية الساخنة والصعق بالكهرباء والتقييد في أوضاع مجهدة.

وتابع التقرير إن هؤلاء يتعرضون أيضا لتجارب العنف الجنسي المتكرر ومشاهدته وغالبا في سياق مطالب الفدية مبينا إن هذه الأمور غير مقبولة على الإطلاق ويجب العمل على إيقافها فورا لأن لكل إنسان الحق في أن يعامل معاملة إنسانية وبما يحفظ الكرامة.

ترجمة المرصد – خاص

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