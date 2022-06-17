باشاغا يرجح انتهاء قفل الموانئ النفطية فور قيام المركزي بتمويل الميزانية

رجح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن يؤدي قيام المصرف المركزي بتمويل الحكومة إلى إنهاء الاحتجاجات التي أدت إلى غلق بعض الحقول والموانئ النفطية، معرباً عن ثقته في أن يقوم الصديق الكبير بتمويل الميزانية.

وأضاف باشاغا في حديث لوكالة رويترز، أنه فور استلام الحكومة للميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب، فإن سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط، متهماً حكومة الدبيبة بالإنفاق غير المشروع وبالفساد وتمويل الجماعات المسلحة.

واستبعد باشاغا أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة، مشيراً إلى القوات التركية المتواجدة في غرب البلاد والتي قال إنها كانت داعمة للدفاع عن العاصمة، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تحرك للقوة من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق.

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