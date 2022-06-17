امغيب: لهذا السبب لن يستطيع الكبير رفض تمويل الميزانية العامة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب عدم قدرة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على رفض تمويل الميزانية العامة المقرة مؤخرا من المجلس.

امغيب أوضح في تصريحات لـ”رويترز” إن أي اتفاق بين مجلس النواب والدولة الاستشاري يمثل مؤشرا لعدم القدرة على الرفض فيما توقع خبراء إن الامتناع عن التمويل يعني الذهاب لفرع المصرف بالمنطقة الشرقية للقيام بذلك ما يعني إنهاء جهود توحيد المؤسسة المصرفية في البلاد.

وكان مجلس النواب قدر أقر الأربعاء الميزانية العامة للدولة المقدمة من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة 89 مليار دينار أو 18 مليار دولار.