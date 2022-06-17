ديفيكس: مساعٍ أميركية لتطوير خطط لتعزيز الاستقرار في ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع “ديفيكس” الأميركي المعني بالتنمية العالمية في مجالات الصحة والإنسانية وغيرها لما ورد بمؤشر السلام العالمي لعام 2022.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد نبه لمخاطر عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ناقلا عن “مايكل كولينز” الخبير بمعهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وجهة نظره بالخصوص.

وأكد “كولينز” أن العديد من دول إفريقيا تعتمد بشكل كبير على شحنات الحبوب والوقود القادمة من روسيا وأوكرانيا ما يعني أنها تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير فيما أبدى “روبرت جينكينز” من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رأيه هو الآخر في الموضوع.

وكشف “جينكينز” عن وجود فرق ميدانية تعمل في ليبيا تعمل بكامل طاقتها لتطوير خطط منفصلة مدتها 10 سنوات لتعزيز الاستقرار.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية