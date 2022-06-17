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محلي تاورغاء يكشف حقيقة المقبرة الجماعية المكتشفة في المدينة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المجلس المحلي تاورغاء الشائعات المتداولة عن اكتشاف مقبرة جماعية في المدينة، تعود لأحداث عام 2011، مؤكداً أن المقبرة تعود إلى ما قبل أربعة عقود.

وأوضح المجلس في منشور، أن الفريق الفني التابع لهيئة البحث والتعرف عن المفقودين قام بالكشف عن المقبرة بحضور رئيس مجلس الحكماء والشوري بتاورغاء، واتضح بأن المقبرة قديمة وتعود إلى ما قبل أربعة عقود وأكثر والقبور الموجودة فيها قديمة.

ودعا محلي تاورغاء إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالمقابر الجماعية، محذراً من محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

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قناة 218 الليبية

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