عمران: حل الأزمة الليبية يكمن في فرض الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات

ليبيا – أكدت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة يدرك جيدًا أنه لن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة على الرغم من التوافق الذي تسوق له البعثة، أما بالنسبة لتاريخ 21 يونيو الجاري فهو يوم عادي كسابقيه، فلطالما مرت مواعيد في ليبيا حُددت لإنهاء الأزمات ولم يحدث شيء.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري قالت: “سيستمر الوضع كما هو عليه، ولا نعلم النوايا لكن الحل ليس في التمديد لمرحلة انتقالية أخرى وحكومة جديدة، بل يكمن في الحراك الشعبي والتظاهر لفرض الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وإنهاء كل الأجسام المتصدرة للمشهد حاليًا”، بحسب تقديرها.

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