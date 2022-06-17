الدبيبة: لن تكون هناك مشكلة تسمى الإفراجات المالية في المستقبل

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أنه لن تكون هناك مشكلة في المستقبل تسمى الإفراجات المالية، مشيراً إلى أن الحكومة باشرت في حلحلة الكثير من المشاكل العالقة في هذا الملف.

وأضاف الدبيبة في إدراج له على موقع إنستغرام، الجمعة، أن الحكومة سوّت أوضاع نحو ما يفوق 100 ألف متغير في المرتبات في مايو 2022، والتي تتمثل في الزيادة المستحقة في الترقية بالدرجة والعلاوة من كل المصالح والجهات الممولة من الخزينة العامة، بينما أحالت 62 ألف موظف في مارس 2022 للإفراجات المالية منهم أكثر 36 ألف موظف تابع لوزارة التربية والتعليم، وما يفوق 25 ألف موظف موزعين على 198 قطاعاً ووحدة إدارية.

وبلغ عدد الموظفين المحالين إلى لجنة الإفراجات وفق الدبيبة 150 ألف موظف في يناير الماضي، بينما تم إرجاع 20% من المرتب لعدد 446 ألف موظف تم خصمها في السابق وتسوية أوضاع أكثر من نصف مليون موظف، والإفراج عن موظفات 85 ألف موظف ومكافآت المعاش الأساسي وتعديل مرتبات المتقاعدين.

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