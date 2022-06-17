الشبعاني: حكومة الدبيبة أصبحت طرفًا سياسيًا يضاف للأزمة الحالية

ليبيا – قال الخبير القانوني مجدي الشبعاني إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة أصبحت طرفًا سياسيًا واقعيًا يضاف للأزمة الحالية وجب التعامل معه بكل جدية ووفق الآليات والتسويات الدولية المتاحة، مما يعني أنها أصبحت جزءًا من المشكلة مثلها مثل مجلسي النواب والدولة،على حد تعبيره.

الشبعاني وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أضاف: “هذا يدفعنا للتركيز على مباحثات القاهرة حول القاعدة الدستورية لإنهاء الحالة الراهنة، وحقيقة لا أحد يعول على الشارع؛ لأن الشعب منهك ولا يثق بأي طرف من الأطراف السياسية الحالية، لذا الحل خلق طرف جديد عبر انتخابات شفافة بكل التراب الليبي”.

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