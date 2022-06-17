إنهاء حصار منشآت النفط مرتبط بصرف أموال الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا لوكالة رويترز إن حصار منشآت النفط سينتهي على الأرجح. إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع.

وأدى باشاغا اليمين أمام البرلمان في مارس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين رئيسا للوزراء العام الماضي. من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، رفض خطوة البرلمان، ما أدى إلى مواجهة.

ومنذ أبريل، أغلقت العديد من منشآت النفط للضغط على الدبيبة لتسليم السلطة لباشاغا في العاصمة. ما عرقل جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.

وقال باشاغا متحدثا من مدينة سرت والتي يتخذ منها مقرا، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة. إنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.

وأضاف ”نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعا عادلا حسب ما ذكرنا في الميزانية. أن سكان الحقول والهلال النفطي، أنهم سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول“.

ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا. لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة طرابلس ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.