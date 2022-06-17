رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعتمد “محمد لينو” سفيرا لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي

اعتمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عضو مجلس النواب محمد آدم لينو سفيرا دائما لليبيا لدى الاتحاد الإفريقي.

وقال فكي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه تلقى أوراق اعتماد محمد آدم لينو الممثل الدائم المعين حديثا لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قراره رقم 1 لسنة 2022، في يناير الماضي ونص فيه على تعيين لينو، مندوبًا لليبيا لدى ‎الاتحاد الإفريقي، وجلال المهدي العاشي، مندوبًا لدى ‎الاتحاد الأوروبي. ‎

وجاء ذلك بعد تعيين لينو في مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء مع عضو لجنة الحوار الحوار السياسي عبدالمجيد مليقطة.

ورأى محللون أن هذا المنصب مكافأة للينو الذي ورد اسمه ضمن أعضاء ملتقى الحوار السياسي المتهمين بتلقي رشى من رجل الأعمال علي الدبيبة في جنيف، للتصويت لصالح قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة في انتخابات السلطة التنفيذية، في فبراير 2021.