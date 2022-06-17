السايح: لا انتخابات في 2022 حال تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل

ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022.

السايح وفي مقابلة مع موقع “العين الإخبارية” أكد أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو المقبل.

ولفت إلى أن عدم استلام هذه التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.

وأوضح أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، والذي يهدف إلى إيجاد قاعدة دستورية (دستور مؤقت) أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 يونيو 2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة.

وحول دور المجتمع الدولي في دعم العملية الانتخابية في ليبيا، أشار السايح إلى مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وبين أن مجموعة الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي، والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو مسار الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

السايح لفت إلى أن المفوضية على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

وأكد مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.

وبالحديث عن مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال السايح: إن المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين.

وبحسب السايح سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة، منبهًا إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.

وعن مرحلة الطعون المقدمة في مرشحي الرئاسة في 24 ديسمبر 2021، قال السايح: إن هذه المرحلة انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف لجميع من تم استبعادهم من التنافس على مقعد رئيس الدولة بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعضهم.

وذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: “وحيث إن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته وأحدثت ضررًا جسيمًا في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، ومع احتمالية التأثير سلبًا على المراحل اللاحقة للانتخابات، فقد اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب) للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية”.

وحول آلية مشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج في العملية الانتخابية، خاصة في مرحلة الاقتراع، أوضح السايح أن المفوضية تتخذ جملة من الإجراءات التنفيذية الجديدة، والتي تستخدم لأول مرة في ليبيا وبينها (التصويت عبر البريد).

وعن دور وحدة دعم المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في توعية النساء وتحفيزهن للمشاركة في العملية الانتخابية، قال السايح: “إن الوحدة تعمل على الرفع من وعي الليبيات فيما يتعلق بحقوقهن السياسية والتصويت ومشاركة الرجل في اتخاذ القرار، وتمكينها من الوصول إلى صناديق الاقتراع بشكل يلبي احتياجاتها الاجتماعية”.

ولفت إلى تنفيذ وتنظيم الوحدة العديد من البرامج التوعوية التي حققت مؤشرات ملموسة في الرفع من نسبة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

السايح أشار إلى أن المفوضية أطلقت أول طابع بريد (عالمي) يحمل في مضمونه مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، وذلك في الذكرى السادسة لتأسيس وحدة دعم المرأة في 27 من مايو الماضي.