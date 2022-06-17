باشاغا: لا أعتقد أن الكبير سيمنع أو يرفض الميزانية | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لا أعتقد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية الحكومة.

وتابع باشاغا في تصريحات لـ”رويترز” :”واثق من أن الكبير سيقدم الأموال وفقًا لميزانية تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود محددة”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه الميزانية تشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين.

ولفت باشاغا إلى الإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة.

يشار إلى أن مجلس النواب اعتمد قانون المزانية المقدمة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بقيمة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار.