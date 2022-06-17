شمام: عقب انتهاء مهمة الناتو رفضنا بقاء قوة حفظ سلام دولية

قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، إنه إبان مهمة الناتو وعشية انتهائها طرحت مسألة تشكيل قوة حفظ سلام دولية أو قوة استقرار كما اسماها البعض حينذاك، و المجلس الانتقالي رفض الفكرة بشدة والمجتمع الدولي لم يكن متحمسًا للطرح على أية حال.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أنه بعد حوالي عامين من هذا الطرح كلفت مؤسسة راند الأمريكية وهي مؤسسة غير ربحية تعني بشؤون الدفاع والأمن القومي بالنظر إلى الوضع الليبي بشمولية وتقديم تقريرًا شاملًا بذلك.

وتابع قائلًا أن التقرير صدر تحت عنوان” ليبيا بعد القذافي، عبر وتداعيات للمستقبل ” وجاء في 187 صفحة بها تمهيد وستة فصول، وما يعنيني في هذا الادراج هو الفصل السادس وبالتحديد اخر عنوانين في الفصل.

وواصل قائلًا أن الفصل السادس هو بعنوان” مسار لبيبا المستقبلي.. خطوات المجتمع الدولي” هذا الفصل يعد من أخطر الفصول ويتحدث عن ضرورة وجود خطة دولية للحفاظ على أمن لبييا القومي كجزء من المنظومة الغربية كما يتحدث عن المصالحة كشرط للامن القومي وكذلك عن تأمين الحدود الليبية.

في نهاية التقرير وتحت عنوان : التحضير لامكانية تدخل اخر”وقال ” احتمال انجرار ليبيا لحرب أهلية ليس بعيدا كثيرا” وفي هذه الحالة فإن تزايد تنازع الميلشيات أو زيادة قوة الجهاديين قد يستدعي تدخلا دوليا آخر لحماية الشعب الليبي بمشاركة الأمم المتحدة والناتو ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وقلبت أوراق الازمة الليبي ورأيت أن اطلع الوفود المجتمعة في القاهرة عليه، ربما مشاغلهم الكثيرة لم تمكنهم من الاطلاع عليه، وفق قوله.