الشكري: اجتماعات القاهرة تهدف إلى حسم الموضوع الأمني وتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية صلاح الدين الشكري إن الاجتماعات التي تشهدها القاهرة الآن تهدف إلى حسم الموضوع الأمني بالدرجة الأولى، والنقطة الأساسية هي توحيد المؤسسة العسكرية.

الشكري وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية، أشار إلى أن اللجنة الدستورية حاليًا تحاول قد الإمكان إنقاذ البلاد، مؤكدًا بالقول: “حان الوقت لإيجاذ قواعد دستورية تنظم انتخابات رئاسية وبرلمانية ويترك للشعب الليبي حرية الاختيار”، بعد أن باتت السيادة الليبية في أيدي غير الليبيين.

وأكد أن القوات المسلحة هي التي تستطيع تأمين إجراء انتخابات حقيقية في ليبيا وتطبيق دستور حقيقي.

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