محمد السنوسي: استعادة دستور استقلال ليبيا خيار لابد من وضعه | أخبار ليبيا 24

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قال ولي عهد المملكة الليبية محمد رضا السنوسي، إن استعادة دستور استقلال ليبيا، خيار لابد من وضعه لتعود ليبيا ديمقراطية.

وأكد السنوسي – بحسب صحيفة وول ستريت جورنال – أنه سيكون من واجبه خدمة الليبيين إذا قرروا مرة أخرى نظاما ملكيا دستوريا.

وأشار ولي العهد، إلى أن الحراك الشعبي المدة الأخيرة يعتبر استعادة دستور ما قبل 1969 السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة البلاد وشرعية مؤسساتها.

ولفت السنوسي إلى أنه منذ 2011 لم يفكر العالم في هذا الخيار وانطلق بمبادرات خلفت المزيد من المأزق.

وأوضح ولي العهد أن ليبيا تأسست كدولة ديمقراطية ولم يفت الأوان بعد على عودتها مرة أخرى، مؤكدا أن عودة دستور الاستقلال فرصة تاريخية يجب ألا تضيع هباء.