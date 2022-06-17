جنرال إيطالي: مهمتنا في ليبيا تطورت وسنركز على التدريب ودعم السكان المحليين

أكد قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالي الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، أن وجود إيطاليا العسكري في ليبيا من خلال مهمة “إيبوقراط” تطور على مر السنين بناءً على الاحتياجات التي تتصورها حكومة طرابلس، وأنها ستركز أكثر فأكثر على أنشطة التدريب للأفراد الليبيين، دون أن تنسى دعم السكان المحليين.

وأضاف فيليولو في خطاب موجه للجنود الإيطاليين في فرقة “إيبوقراط” الإيطالية المتمركزة في مدينة مصراتة، خلال زيارة له إلى ليبيا انتهت، الخميس، وفق ماذكرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن “المهمة تطورت في ضوء التهديد المتغير الذي لحسن الحظ، لم يعد جوهريًا وقويًا كما كان في الأشهر والسنوات الماضية، لكنها تغيرت قبل كل شيء على أساس الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس”.

وتابع فيليولو: “بقيت اليوم وحدة طبية من نوع رولي ون- بلس في مصراتة، لذلك ما زلنا قادرون على تقديم الدعم ليس فقط لموظفينا، ولكن أيضًا للسكان المحليين، وتوفير التطبيب عن بعد والعلاج الطبيعي والزيارات المتخصصة، مع إمكانية نقل الأطفال والبالغين في أكثر المستشفيات اعتمادًا في إيطاليا، ومن بينها، مجمع سيليو العسكري لدينا إذا لزم الأمر”.

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