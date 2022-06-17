المبروك: الكبير هو الوحيد الذي يحدد مصير احتياطات البلاد التي تقدر بـ175 مليار دولار

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي صالح المبروك إن التصرف في إيرادات النفط من قبل السلطات في طرابلس ليس هو المشكلة الأكبر، بل الأهم هو التخوف من أن يكون البنك المركزي في العاصمة والواقع تحت سيطرة الإخوان قد تصرف في احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي، معتبرًا أن طرحًا مماثلًا يشكل “كارثة”.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح ليبيا كانت في عام 2013 تملك احتياطيًا ماليًا في البنك المركزي يقدر بحوالي 108 مليارات دولار، كما أن صندوق الثروة السيادي الليبي الاستثماري الذي أسسه معمر القذافي قبل خمس سنوات من الإطاحة به، يملك أوراقًا مالية وأصولًا بنحو 67 مليار دولار.

وأضاف: “لا أحد اليوم يعلم مصير كل تلك الأموال الطائلة إلا شخص واحد وهو الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية