اعتداء يتسبب في إهداء كميات كبيرة من مياه النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

تعرضت محطات تابعة لجهاز النهر الصناعي للاعتداء ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقدر بآلاف الأمتار المكعبة، وفق ما جاء في بيانين لجهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي.

ونقلت الجهاز، عن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة القرضابية – السدادة، حدوث اعتداء على عدد أربع محطات بمنطقة الوشكة وفتح الصمامات.

وأضاف، أن هذا الاعتداء تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قُدرت بحوالي 150,000 متر مكعب. والتي كانت من المفترض أن تذهب لبيوت الناس.

وقال الجهاز، إن إدارة التشغيل والصيانة أكدت بأنه تمت السيطرة على التسريب بعد جهود مضنية من فرق العمل طوال ساعات متأخرة من الليل لاستكمال أعمال الصيانة للمحطات.

وفي بيان آخر، نقل الجهاز، عن مدير عام منظومة الحساونة- سهل جفارة، حدوث تسريب. نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المسار الشرقي للمنظومة وتحديداً بمحطة واقعة بمنطقة الجمعة بمدينة زليتن.

وأوضح، أن المحطة واقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع وتصل إلى 16 بار، الأمر الذي يتطلب إجراءات تشغيلية خاصة.

وذكر مدير عام المنظومة، أن غرفة التحكم الرئيسية باشرت أعمال المناورات التشغيلية، لتخفيض الضغط بالمسار الشرقي، حتى تتمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة من اجراء الصيانة.

وأضاف، أن من المتوقع انخفاض الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الشرقي لحين استكمال الصيانة .