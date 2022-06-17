السفير الليبي بتركيا: إسطنبول تقيم على شرفنا مهرجان للأكل

شارك سفير دولة ليبيا بجمهورية تركيا مصطفى القليب والقنصل العام صلاح الدين الكاسح في فعاليات مهرجان بلدية باي أوغلو بمدينة إسطنبول.

وألقى القنصل، كلمة الافتتاح، باعتبار أن الحدث مقام على شرف القنصلية الليبية والتي أكد من خلالها، أن مشاركة ودعم القنصلية لمثل هذه النشاطات الثقافية يأتي لإفساح المجال للتعريف بالثقافة الليبية وربط أفراد الجالية الليبية بموروثها الثقافي والتقليدي مرحبا بالمشاركين الذي بلغ عددهم 15 قنصلية.

ويشهد المهرجان ركنين ليبيين، حيث يُعنى الأول بتقديم الأكل الليبي التقليدي لتعريف الجمهور بالثقافة والهوية الليبية ويشرف عليه عدد من الطباخين الليبيين المعروفين، فيما يقدم الركن الآخر مأكولات إفطار الصباح المتنوعة والتي تزخر بها المقاهي الليبية.

كما تشارك ليبيا، بعدة وصلات فنية من الموشحات والمالوف الليبي والتي قدمها عدد من الفنانين الليبيين؛ يذكر بأن فعاليات المهرجان تستمر في الفترة الممتدة من الـ15 حتى الـ 19 من الشهر الجاري.

كما زار وزير الشباب، المهرجان، والتقى بعدد من الجالية الليبية، حيث ناقش معهم موضوع منتدى الشباب الليبي في إسطنبول المقرر عقده بتاريخ 2 يوليو 2022م وبإشراف القنصلية العامة الليبية فى اسطنبول ووعد بتقديم الدعم لهم.