روسيا | حماد: ندعو جميع الشركات للاستثمارات في ليبيا وتفعيل العقود السابقة

ليبيا – أعرب وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حمّاد عن سعادته بالدعوة الموجهة لوفد الحكومة من مستشار الرئيس الروسي أنكوان كوبياكوف لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

حماد وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” الروسية اليوم الجمعة قال: “إننا سعداء بالدعوة التي وجّهت إلينا من مستشار الرئيس، أنطوان كوبياكوف، ومن خلالكم وباسمي وباسم الحكومة الليبية باسم فتحي باشاآغا، نشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هذه الدعوة”. وأضاف حمّاد: “نعتبر اليوم، أن أهم أهدافنا في هذا المنتدى هو دعوة جميع الشركات للاستثمارات في ليبيا وتفعيل العقود السابقة المنعقدة مع الحكومات السابقة، أو في الفترة الماضية في عهد نظام القذافي، حيث ندعوها إلى تفعيل جميع العقود من البيع والتشغيل والمواصلات والسكك الحديدية والنفط”.

وأردف: “اليوم هناك حكومة موحّدة على ليبيا بالكامل ومنتخبة من البرلمان، ونحن ندعوها (الشركات) لزيارة ليبيا والنظر في العقود وتفعيلها”.

وفي سؤالنا عن المشاريع التي تم بحثها بين الجانبين اللّيبي والروسي خلال هذا المنتدى، قال الوزير حمّاد: “كما تعلمون نحن نسعى إلى تفعيل المشاريع المتوقفة بسبب ظروف الدولة، وهناك عقود مبرمة ونحن نستطيع توفير الأمن لهذه الشركات بالعودة للقيام بعملها خاصة في مجال الطاقة والنفط”.