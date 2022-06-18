الحرير: المؤسسات السيادية الليبية في طريقها للتوحيد

أكد رئيس مجلس التخطيط الوطني، ورئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات، مفتاح الحرير، أن المؤسسات السيادية (ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية) هي في طريقها للتوحيد بفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن.

وقد انطلقت في تونس فعاليات برنامج عمل اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات، برئاسة رئيس مجلس التخطيط الوطني، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ومعهد الولايات المتحدة الامريكية للسلام.

ويهدف الاجتماع، إلى الشروع في توحيد أهم المؤسسات السيادية الرقابية، في ليبيا وهما ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

ويذكر أنه حضرت اللجان المكلفة من الإدارتين (طرابلس والبيضاء) حيث افتتحت الجلسات من قبل رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات.

كما دعا الحرير، إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي بشكل كامل. وقال: “إن توحيد المؤسسات السيادية من أهم قضايا الوطن وهي في طريقها للتوحيد بفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن”. وسوف يستمر عمل هذه الجلسات حتى 21 يونيو.