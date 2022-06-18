مختار الجديد: على المصرف المركزي صرف الميزانية التي أقرها البرلمان لـ«حكومة الدبيبة»

طالب مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، مصرف ليبيا المركزي، بضرورة تنفيذ بنود صرف الميزانية الصادر عن مجلس النواب، لكن بشرط أن تصرف لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لحين تولي حكومة جديدة- دون التطرق لحكومة فتحي باشاغا، على حد تعبيره.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المصرف المركزي معني بتنفيذ بنود الميزانية وفقا لقانونها الصادر عن مجلس النواب”.

وأضاف:” عليه الالتزام بصرفها وفقا لهذا القانون لحكومة الوحدة الوطنية، إلى أن تأتي حكومة أخرى وتستلم منها”.

وتابع:” بالمقابل يجب على حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بتطبيق قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب، والصرف وفقا لأبوابها وبنودها”.

واختتم قائلا:” الميزانية للدولة وليست لفلان أو علان، وتطبيق القانون واجب على الجميع”.