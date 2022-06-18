اليوم ما قبل الأخير من مشاورات المسار الدستوري

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تجرى اليوم السبت مشاورات اليوم ما قبل الأخير الجولة الأخيرة لمشاورات المسار الدستوري بين أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وتختتم المشاورات، التي انطلقت يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، يوم غد الأحد، حيث من المقرر أن تخلص المشاورات إلى وضع إطار دستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

وقالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، “نواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.