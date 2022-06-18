الدبيبة: مستمرون في تحقيق مطالب الشعب إلى حين تنفيذ الانتخابات

ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس أن الشعب الليبي أصبح اليوم أكثر إصرارًا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات وإيجاد أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب.

الدبيبة وفي كلمة له خلال الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء للعام 2022، تابعتها صحيفة المرصد أضاف: “حكومتي مستمرة في تحقيق مطالب الشارع الليبي المتعلقة بتنفيذ الاستحقاقات، وحتى إيصال الأمانة بعقد انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتصل إلى أجسام شرعية ومنتخبة”.

ونوه إلى أنه شد على وزارة الحكم المحلي للبدء في انتخابات المجالس البلدية منتصف شهر يوليو المقبل وحل الإشكاليات التي تواجه البلديات ووجود أجسام يختارها الشعب لخدمتهم في كل المدن والمناطق.

وبشأن إطلاق منظومة التأمين الصحي، قال الدبيبة: “تابعنا إطلاق منظومة التأمين الصحي للمتقاعدين التي انطلقت قبل فترة وما زالت تستقبل الطلبات”.

وأردف: “اجتمعنا يوم أمس مع وزير الداخلية لمتابعة زيادة رواتب العاملين بالوزارة، والعمل على المجاهرة بالأمن رغم كافة التحديات والمصاعب، والاستمرار على الحصول على منحة الزوجة و الأبناء لمستحقيها قبل عيد الأضحى”.

وبشأن النفط، قال الدبيبة إنه تحدث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حول تخصيص مبلغ مالي لبناء خزانات لشركة البريقة لتسويق النفط، موضحًا أن خزانات للشركة دُمرت خلال العام 2014، ولم تجرِ صيانتها منذ ذلك الحين.

وواصل: “الأسبوع القادم سنجتمع مع مديري فروع مصرف الادخار بكافة المناطق لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج القروض لحل مشكلة السكن الضاغطة على شبابنا والأسر المعوزة ليستفيدوا من حقوقهم المتأخرة في الحصول على دعم الدولة ومؤسساتها منذ سنوات بسبب الانقسام والحروب والخلافات”.

الدبيبة وجه كلمة لوزرائه قال فيها: “العمل من أجل المواطنيين هو واجبنا الوحيد، فنحن لا نعمل من أجل حزب أو مدينة أو أي جهة بل من أجل أبناء الشعب الليبي، ومسارات عمل الحكومة متنوعة، فالخدمات شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة مع السنوات الماضية التي شهدت الانقسام والتشظي، والإنجاز في قطاع الكهرباء يتواصل رغم الصعوبات، فبدأت الاختبارات الأولية بمحطة مصراتة بوم أمس الخميس، والأسبوع القادم محطة غرب طرابلس سنبدأ بتشغليها وإدخالها على الشبكة، ملتزمون في إنهاء مشكلة الشبكة كما لم يحصل منذ سنوات، وجميع المحاولات لعرقلة عمل الحكومة في تقديم خدماتها لأبناء الوطن تواجهونها أنتم بشكل مهني وجاد وتواصلون العمل من خلال وزاراتكم لخدمة الشعب رغم محاولات البعض عرقلتكم، وسنعمل بكل جدية وحزم في أداء مهامنا إلى حين عودة الأمانة للشعب، وسنكون الداعم الحقيقي والفاعل لتحقيق تطلبات الشعب والاستحقاقات الوطنية المشروعة”.

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