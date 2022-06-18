امغيب للمنقوش: استمري يا نجلاء نحن نستمتع بمشاهدة هذا الابتذال وهذه الضحكات والمغازلات

انتقد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، ممارسات وزير الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، وخاصة اجتماعها الأخير مع نظيرها الإيطالي “لويجي دي مايو” التي رصدت عدسات المصورين، صورًا لها وهي تضحك بصوت عالي، كما عبرت عن إعجابها وسعادتها بلقاء الوزير الإيطالي دائمًا.

وشارك امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا لها تجمعها بنظيرها الإيطالي وأيضًا نظيرها القطري محمد بن عبدالرحمن، وعلق عليها قائلا: ”شكراً نجلاء المنقوش، فمن أجل أن يرى الشعب الليبي هذه الصورة بالتحديد ضحى الأجداد والأباء بأرواحهم، أما من أجل صورتك الأخرى، قدمنا نحن آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وفرطنا في سيادتنا ودمرنا بلادنا”.

وأضاف: ”استمري يا حمقاء أقصد يا نجلاء، فنحن نستمتع بمشاهدة هذا الابتذال وهذه الضحكات والمغازلات”.

وتابع: ”لعنة الله عليك وعلى من أتى بك إلى هذا المكان، وعلى كل من ما زال يتمسك بحكومة أنتِ وزيرة خارجيتها”، مختتما: ”حقيقة حكومة الدبيبة في صورة”.