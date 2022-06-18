الحداد: ندعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة

ليبيا – أثنى رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحداد في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي تحتضنه العاصمة المصرية، بحضور الفريق رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للرئاسي.

وأثنى الحداد على جمهورية مصر على الاستضافة هذا اللقاء، متمنيًا أن يكون اللقاء القادم في أي مدينة من مدن ليبيا.

وأكد أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة.

كما طالب الجميع بأن يكونوا يدًا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مؤكدًا على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

وفي كلمة ألقاها الفريق رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، أكد فيها على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لايقصى فيها أحد.

وبدورهم، أكد المجتمعون على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.