المحجوب تعليقًا على اجتماعات اللجنة العسكرية: لا عودة للحرب تحت أي مبررات

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، دعم القيادة العامة لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” تعليقًا على اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية مع الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد، قال: “إنه لا عودة للحرب”.

ولفت إلى أن الاجتماعات تضمنت التأكيد على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والعمل على زرع الثقة الذي تعوّل على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الضباط الـ 12 التقوا بالمستشارة الأممية بشأن ليبيا، حيث أكدوا عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

المحجوب نوه إلى أن الاجتماعات تناولت ملف توحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصًا بعد ما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام.