بسبب التصدعات.. أمن تاجوراء تحذر مرتادي جسر وادي بنور

حذرت مديرية أمن تاجوراء مرتادي جسر وادي بنور بمنطقة غوط الرمان، من الأخطار الناتجة عن تحوير الطريق وإقفال الطريق الساحلي ناحية الجسر، مشيرة لوجود إشارات تنبيهية دالة ليلية ونهارية تحذر السائقين.

كما أوضحت المديرية في منشور لها، الجمعة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك ، أن الشركة المكلفة بصيانة الجسر باشرت عملها بتكليف مباشر من مصلحة الطرق والجسور، عقب حدوث تشققات وتصدعات بجسر مما جعله آيلاً للسقوط.

ويذكر أن جسر وادي بنور بمنطقة غوط الرمان يفصل بين بلدية تاجوراء وبلدية القره بوللي، كما يعد البوابة الرئيسية للدخول إلى العاصمة طرابلس من الوجهة الشرقية