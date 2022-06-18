تنتوش: لا يوجد سبب يمنع المصرف المركزي من صرف الميزانية للحكومة المكلفة

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش:” لا يوجد سبب يمنع المصرف المركزي من صرف الميزانية المعتمدة من مجلس النواب للحكومة الليبية- الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا- لأنها مؤسسة تعمل وفق القانون وتنأى بنفسها عن الخلافات السياسية” .
وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية:” تردد المصرف المركزي مسبقا في تنفيذ أوامر الصرف سابقا هو بسبب الانقسام التشريعي ووجود حكومتين تتنازعان على الشرعية”.
ولفت تنتوش، إلى أن الهيئات الرقابية ستتولى متابعة تنفيذ وصرف الميزانية للحكومة الليبية حتى لا تنحرف عن الأبواب والمخصصات المحددة لها.
وأكد أن الميزانية المعتمدة ليست سوى خطة رسمية وقانونية تحدد للدولة طريقة صرف المرتبات ونفقات العلاج والدواء وتغطية الودائع والمشاريع.
أضف تعليقـك