تنتوش: لا يوجد سبب يمنع المصرف المركزي من صرف الميزانية للحكومة المكلفة

‏قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر ‎ تنتوش:” لا يوجد سبب يمنع المصرف المركزي من صرف الميزانية المعتمدة من مجلس النواب للحكومة الليبية- الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا- لأنها مؤسسة تعمل وفق القانون وتنأى بنفسها عن الخلافات السياسية” .

‏وأضاف تنتوش، في تصريحات صحفية:” تردد المصرف المركزي مسبقا في تنفيذ أوامر الصرف سابقا هو بسبب الانقسام التشريعي ووجود حكومتين تتنازعان على الشرعية”.

‏ولفت تنتوش، إلى أن الهيئات الرقابية ستتولى متابعة تنفيذ وصرف الميزانية للحكومة الليبية حتى لا تنحرف عن الأبواب والمخصصات المحددة لها.

‏وأكد أن الميزانية المعتمدة ليست سوى خطة رسمية وقانونية تحدد للدولة طريقة صرف المرتبات ونفقات العلاج والدواء وتغطية الودائع والمشاريع.