بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 18 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 18 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-34)مْ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ,تتحول مساء يوم الغد إلي شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (24-28)مْ وتسجل علي المناطق الدواخل مابين (32-36)مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).