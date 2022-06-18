الأرصاد: الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر يونيو؛ حيث تتراوح على مناطق الشمال بين 24 و30 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 33 و39 درجة مئوية.

ويكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على السواحل الغربية بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ‏ الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء غدٍ إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الدواخل بين 32 و36 درجة مئوية.

الجفرة – غات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيًا غدًا.