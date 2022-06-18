خالد المحجوب: الناظوري والحداد يعملان على زرع الثقة | أخبار ليبيا 24

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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب في تصريحات لموقع العين الأخباري دعم القيادة العامة لاجتماعات اللجنة العسكرية بالقاهرة.

وأوضح في تعليق له عبر الموقع على اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية مع الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد، إنه لا عودة للحرب .

ونوه إلى أن الاجتماعات تضمنت التأكيد على أن يتم العمل على إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

فضلا عن العمل على زرع الثقة الذي عمل على انعدامها أطراف مختلفة مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الضباط الـ 12 التقوا بالمستشارة الأممية بشأن ليبيا في القاهرة.

حيث أكدوا عدم السماح بعودة الحرب تحت أي مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.

وأشار إلى أن الاجتماعات تناولت ملف توحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية.

مؤكدا أن وذلك يأتي بعد ما وصل إليه حال المواطن والظروف التي صار عليها الوضع العام.

وكان قد وصل إلى القاهرة الخميس الماضي الفريق أول عبد الرزاق الناظوري والفريق أول ركن محمد الحداد.

وذلك لدعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.

في حين أكد رئيسا أركان المنطقتين الشرقية والغربية حرصهما على ضمان إنجاح المسار العسكري الذي حرصت مصر على استضافة أعماله.

بغية لتسوية الأزمة في ليبيا واستعادة العمل بمسار توحيد المؤسسة العسكرية.

وتأتي زيارة الناظوري والحداد للقاهرة ولقائهما أعضاء لجنة 5+5 لتؤكد ضرورة الاعتماد على المؤسسات العسكرية الرسمية.

وذلك باعتبارها الضامن الأول لحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا.