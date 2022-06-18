استقرار حالة الطقس في أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تبقى حالة الطقس مستقرةعلى أغلب مناطق ليبيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية لشهر يونيو؛ حيث تتراوح على مناطق الشمال بين 24 و30 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 33 و39 درجة مئوية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على السواحل الغربية بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد ‏ الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء غدٍ إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل على مناطق الدواخل بين 32 و36 درجة مئوية.

أما في الجفرة – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيًا غدًا.

وفي الكفرة – السرير – تازربو تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.