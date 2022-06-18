الهواري: ما لم تتفق عليه لجنة المسار الدستوري ربما يحل عن طريق لقاء عقيلة والمشري

ليبيا – قال الباحث السياسي ناصر الهواري إنّ لجنتي النواب والدولة لم تنهيا سوى المواد المتفق عليها، لكن الخلاف لا يزال يتمحور حول شروط ترشح الرئيس والمرحلة الانتقالية التي ستعقب إعداد مسودة الدستور لحين إجراء الانتخابات والوصول إلى الاستقرار النهائي.

الهواري نقل في تصريحات خاصة لموقع “تلفزيون العربي” عن بعض المشاركين في هذا الحوار قولهم: إنه في حال فشل اللجنتين على التوافق على هذه المواد، فسيتم ترحيلها إلى مجلسي النواب والدولة للاتفاق عليها أو الاستفتاء عليها من الشعب.

وتوقّع الباحث السياسي عدم اتفاق الجانبين بخاصة مع اجتماع عقيلة صالح مع خالد المشري، وما لم تتفق عليه لجنة المسار الدستوري ربما يحل عن طريق لقاء عقيلة والمشري.

وأشار إلى أن المشري وعقيلة اتفقا على إقرار صرف الميزانية التي وضعتها حكومة فتحي باشاآغا، في وقت قالت فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة إنها ستعرقل هذه الخطوة.

الهواري أكد أنه في حالة رفض محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الميزانية سيتم إقالته، لذا سيوافق على صرفها ولا سيما أن حكومة باشاآغا تلقى دعمًا دوليًا.