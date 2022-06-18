فايننشال تايمز: أرقام الإنتاج غير دقيقة وعون يسعى للنيل من صنع الله

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قال دبلوماسي في الحكومة البريطانية في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أمس الجمعة: نحن على علم بادعاء وزارة النفط أن إنتاج النفط انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا ومع ذلك أن هذا التوقع غير دقيق لأنه الإنتاج الفعلي أعلى بكثير .

وأكد الدبلوماسي إنه بينما كان الإنتاج النفطي لليبيا يتقلب على أساس يومي فإن 30 إلى 40 في المائة فقط من الإنتاج الإجمالي للبلاد انخفض .

في حين قال في الباحث معهد تشاتام هاوس البريطاني تيم إيتون أن معلومات الوزارة ليست دقيقة بشأن الانتاج .

وأكد إيتون أنه من الواضح أن العلاقات بين عون وصنع الله انهارت بشكل لا رجوع فيه.

منوها إلى أن أن تصريحات الوزير تهدف بوضوح إلى النيل من صنع الله والسعي خلفه .

وأشارت إلى إن المؤسسة الوطنية للنفط هي المخولة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ببيع النفط الليبي.

مؤكدا أنها لم تعلن عن المستوى الدقيق للإنتاج الحالي.

وبحسب إيتون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الفصائل في ليبيا.

وذلك بهدف الرغبة في استمرار تدفق النفط في وقت تهدد فيه أسعار البنزين الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأمريكيين يتفهمون هذه المشكلة وهم مدفوعون برغبة الغرب في زيادة إنتاج النفط .

وتراجعت أسعار النفط بنحو ستة بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، أمس الجمعة.

وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويخفض الطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار، أو 5.6 بالمئة ، لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل.

بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.03 دولارات، أو 6.8 بالمئة، ليستقر عند 109.56 دولار.

وكان هذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ 20 مايو وأقل مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 12 مايو.