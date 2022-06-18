التكبالي: هروب المشري من مقابلة عقيلة حركة غبية ستعرقل الأمور

عبر علي التكبالي، عضو مجلس النواب، عن استنكاره لممارسات خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري للدولة، واصفا تهربه من لقاء رئيس مجلس النواب بـ«الحركة الغبية».

وقال «التكبالي»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏تحركات خفية واهنة بين شخوص وهمية طامعة تتخطى الجسور، هروب المشري من مقابلة عقيلة حركة غبية ستعرقل الأمور».

وتلقى خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز؛ لزيارة العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال عبد السلام الراجحي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن رئيس مجلس النواب عقيله صالح، رفض مقابلة خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بعد عدم قبول الأخير بالاعتراف بحكومة فتحي باشاغا، وعدم الرضوخ لتغيير الصديق الكبير من رئاسة مصرف ليبيا المركزي، على حد زعمه.

وادعى الراجحي، عبر حسابه على “فيسبوك” أن عقيله صالح غادر القاهرة إلى مدينة القبة غاضبا وحزينا لأنه كان يهدف من لقاء خالد المشري، إلى دعم موقف حكومته برئاسة فتحي باشاغا وتكليف ابن أخته محافظا لمصرف ليبيا المركزي بدلا عن الصديق الكبير.

وواصل زعمه، قائلا:” لكن المشري اشترط على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني” أن يكون الاجتماع مع عقيله صالح فقط، للحديث عن مسار القاعدة الدستورية والانتخابات، مما أغضب عقيلة صالح ورجع لقرية القبة”.